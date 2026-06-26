Jika Anda Menguasai 8 Kebiasaan Ini Sebelum Usia 30, Kesuksesan Hampir Pasti Akan Datang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kesuksesan sebagai hasil dari bakat, keberuntungan, atau koneksi yang tepat. Namun, penelitian psikologi selama beberapa dekade menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan justru sering kali adalah kebiasaan sehari-hari yang dibangun secara konsisten sejak usia muda.

Usia 20-an merupakan periode penting dalam perkembangan manusia. Pada fase ini, otak masih memiliki tingkat plastisitas yang tinggi, identitas diri sedang terbentuk, dan keputusan-keputusan yang diambil dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan di masa depan. Karena itu, kebiasaan yang ditanamkan sebelum usia 30 tahun sering kali menjadi fondasi bagi karier, keuangan, hubungan sosial, dan kesehatan mental di kemudian hari.

Psikologi modern menemukan bahwa orang-orang yang mencapai tingkat keberhasilan tinggi biasanya memiliki pola perilaku tertentu yang mereka lakukan berulang kali. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi efeknya akan terakumulasi dari waktu ke waktu dan menghasilkan perubahan yang luar biasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (25/6), terdapat delapan kebiasaan yang, jika dikuasai sebelum usia 30 tahun, dapat secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Disiplin Mengalahkan Motivasi

Banyak orang menunggu sampai merasa termotivasi sebelum mulai bekerja. Sayangnya, motivasi adalah emosi yang naik turun. Ada hari ketika Anda merasa bersemangat, tetapi ada juga hari ketika Anda tidak ingin melakukan apa pun.

Psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang yang sukses lebih mengandalkan disiplin daripada motivasi. Mereka tetap bekerja meskipun suasana hati tidak mendukung. Mereka memahami bahwa tindakan yang konsisten jauh lebih penting daripada semangat yang sesaat.

Ketika Anda melatih disiplin sejak usia muda, otak belajar membentuk jalur kebiasaan yang membuat pekerjaan terasa lebih otomatis. Lama-kelamaan, Anda tidak lagi bergantung pada perasaan untuk mengambil tindakan.

Mulailah dengan hal kecil, seperti bangun pada jam yang sama setiap hari, menyelesaikan tugas tepat waktu, atau meluangkan waktu tertentu untuk belajar. Disiplin yang dibangun dari kebiasaan kecil akan berkembang menjadi kemampuan besar di masa depan.

2. Memiliki Growth Mindset

Psikolog terkenal, Carol Dweck, memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan pembelajaran.

Sebaliknya, orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang tetap. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan karena takut gagal.

Orang yang memiliki growth mindset melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan sebagai bukti bahwa mereka tidak mampu. Mereka terus mencoba, belajar dari kesalahan, dan meningkatkan kemampuan secara bertahap.

Sikap ini sangat penting sebelum usia 30 karena masa muda adalah waktu yang penuh dengan eksperimen dan pembelajaran. Semakin cepat Anda menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, semakin cepat pula Anda berkembang.