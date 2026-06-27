Pantang Menyerah, 5 Weton Ini Hidup Bahagia dan Sukses Menurut Primbon Jawa

weton hidup bahagia dan sukses karena pantang menyerahmenurut primbon jawa./Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat lima weton yang diramal akan hidup bahagia dan sukses karena karakter pantang menyerah yang dimilikinya.
Kelima weton ini dipercaya memiliki watak positif yang membantu mereka terus berjuang meski menghadapi berbagai rintangan dalam hidup.
Kegigihan tersebut diyakini menjadi modal utama yang mengantarkan mereka pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (27/6), lima weton hidup bahagia dan sukses karena pantang menyerahmenurut primbon jawa.
1. Minggu wage
Weton Minggu Wage memiliki neptu 9 dan dikenal memiliki kemampuan menyejukkan hati orang-orang di sekitarnya.
Karakter lembut, penurut, dan jarang terlihat marah menjadi ciri khas utama yang melekat pada weton ini.
Naungan Waseso Segoro yang dimilikinya melambangkan rezeki yang diramalkan seluas lautan tanpa batas.
Selain rezeki yang melimpah, weton ini juga terlahir dengan budi pekerti yang baik dan terpuji.
Sikap tersebut membuatnya sangat dihormati dan disegani di lingkungan sosial tempat ia berada.
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