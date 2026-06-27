Sukses Jadi Petani, 3 Weton Tunggak Semi Ini Kaya Lewat Rezeki Bertani Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat tiga weton yang dipercaya kaya raya, salah satunya melalui rezeki bertani yang terus mengalir.

Ketiga weton petani ini berada dalam naungan keberuntungan tunggak semi yang dipercaya membawa rezeki tanpa henti sepanjang hidupnya.

Meski demikian, ramalan ini tetap perlu dibarengi usaha dan ikhtiar nyata agar benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (27/6), tiga weton petani tunggak semi ini kaya lewat rezeki bertani menurut primbon jawa.

1. Senin wage

Weton Senin Wage memiliki neptu 8 dan dikenal sebagai pribadi yang selalu berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan.

Karakternya penuh perhitungan dan perencanaan matang sebelum melangkah menuju suatu tujuan tertentu.

Tenggang rasa yang tinggi disertai rasa percaya diri membuatnya mampu menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarnya.

Tidak banyak jenis pekerjaan yang benar-benar cocok dengan karakter dasar weton ini.