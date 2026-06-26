8 Weton dengan Takdir Sultan, Rezekinya Datang Saat Usia Semakin Matang

Ilustrasi weton yang rezekinya semakin besar. (Magnific)
JawaPos.Com - Banyak orang mengira bahwa kesuksesan harus diraih sejak usia muda.
Padahal, tidak sedikit kisah yang menunjukkan bahwa kemapanan justru hadir setelah seseorang melewati berbagai pengalaman hidup, kegagalan, dan perjuangan panjang.
Semakin matang usia seseorang, semakin banyak pula pelajaran yang bisa menjadi bekal untuk meraih keberhasilan yang lebih besar.
Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya memiliki pengaruh terhadap karakter dan arah perjalanan hidup seseorang. Beberapa weton disebut memiliki pola kehidupan yang unik.
Masa mudanya mungkin penuh tantangan dan kerja keras, tetapi ketika memasuki usia yang lebih matang, pintu rezeki mereka justru terbuka semakin lebar.
Kepercayaan ini tentu merupakan bagian dari budaya dan warisan leluhur yang telah berkembang selama bertahun-tahun.
Meski tidak dapat dijadikan kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berusaha dan tidak menyerah ketika menghadapi masa sulit.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah delapan weton yang sering disebut memiliki takdir sultan karena rezekinya dipercaya semakin besar seiring bertambahnya usia.
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