Lina Mukherjee Nikah di Usia 36 Tahun dengan Orang Italia, Tak Sabar Pengin Punya Anak Bule

Lina Mukherjee menikah di Italia. (Instagram: linamukherjee_)
JawaPos.com - Selebgram Lina Mukherjee resmi menikah dengan pria asal Italia bernama Luca Spiteri. Pernikahan mereka digelar di Italia dengan gaun pengantin dibelikan khusus oleh mertua, sebagaimana tradisi yang berlaku di sana.
"Italy 21- June-2026. Pengen punya baby bule. Pengen nikah di Italy. Pengen nikah dengan orang yang dicintai!," tulis Lina Mukherjee di akun Instagram pribadinya.
Dia sengaja menikah di usia yang sudah cukup matang, 36 tahun, agar memiliki kematangan secara mental dan mapan secara finansial. Lina Mukherjee ingin pernikahannya tidak mudah goyah.
Lina Mukherjee tidak hanya berhasil mewujudkan pernikahan impian di tempat romantis di sana, selebgram yang sempat hebohkan publik di Tanah Air berkat konten makan kulit babi sambil membaca basmalah menganggap menikah di usia sekarang memang yang dia inginkan.
"Nikah di umur yang sesuai aku mau, well done nikah adalah keberuntungan. Banyak nikah muda gagal beberapa, awet itu pilihan. Tapi menikah di usia matang finansial dan mental itu lebih bagus," ungkap Lina Mukherjee.
Dia juga menyoroti pentingnya seorang wanita sebaiknya mapan secara finansial sebelum menikah. Karena banyak pernikahan hancur karena faktor ekonomi atau terdesak oleh kebutuhan sehari-hari dan kemudian mengakibatkan konflik besar.
"Aku selalu bilang finansial adalah bentuk benteng ketat untuk wanita," kata Lina.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama