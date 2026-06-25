Lina Mukherjee Nikah di Usia 36 Tahun dengan Orang Italia, Tak Sabar Pengin Punya Anak Bule

JawaPos.com - Selebgram Lina Mukherjee resmi menikah dengan pria asal Italia bernama Luca Spiteri. Pernikahan mereka digelar di Italia dengan gaun pengantin dibelikan khusus oleh mertua, sebagaimana tradisi yang berlaku di sana.

"Italy 21- June-2026. Pengen punya baby bule. Pengen nikah di Italy. Pengen nikah dengan orang yang dicintai!," tulis Lina Mukherjee di akun Instagram pribadinya.



Dia sengaja menikah di usia yang sudah cukup matang, 36 tahun, agar memiliki kematangan secara mental dan mapan secara finansial. Lina Mukherjee ingin pernikahannya tidak mudah goyah.

Lina Mukherjee tidak hanya berhasil mewujudkan pernikahan impian di tempat romantis di sana, selebgram yang sempat hebohkan publik di Tanah Air berkat konten makan kulit babi sambil membaca basmalah menganggap menikah di usia sekarang memang yang dia inginkan.

"Nikah di umur yang sesuai aku mau, well done nikah adalah keberuntungan. Banyak nikah muda gagal beberapa, awet itu pilihan. Tapi menikah di usia matang finansial dan mental itu lebih bagus," ungkap Lina Mukherjee.

Dia juga menyoroti pentingnya seorang wanita sebaiknya mapan secara finansial sebelum menikah. Karena banyak pernikahan hancur karena faktor ekonomi atau terdesak oleh kebutuhan sehari-hari dan kemudian mengakibatkan konflik besar.