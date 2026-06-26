Rezeki Datang Tanpa Henti! Inilah 8 Weton yang Diprediksi Kaya Raya Saat Memasuki Usia 50 hingga 70 Tahun

Ilustrasi weton yang kaya raya di usia 50 tahun ke atas. (Magnific)
JawaPos.Com - Banyak orang beranggapan bahwa kesuksesan harus diraih sejak usia muda.
Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit orang justru menikmati puncak kejayaan ketika memasuki usia yang lebih matang.
Pengalaman hidup, jaringan yang semakin luas, kemampuan mengelola keuangan, hingga kedewasaan dalam mengambil keputusan sering menjadi faktor yang membuat kondisi finansial seseorang berkembang pesat setelah melewati usia 50 tahun.
Dalam tradisi Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter, kekuatan, dan perjalanan rezeki yang berbeda-beda.
Sebagian weton disebut memperoleh keberhasilan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya dipercaya harus melalui perjalanan panjang sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang mapan.
Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa hingga sekarang. Meski demikian, ramalan weton tidak dapat dijadikan kepastian.
Rezeki dan kesuksesan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, doa, kedisiplinan, serta kemampuan seseorang memanfaatkan peluang yang datang.
Dilansir dari kanal Youtube Mbah Karbit, inilah delapan weton yang sering dikaitkan dengan kehidupan yang semakin makmur ketika memasuki usia 50 hingga 70 tahun.
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