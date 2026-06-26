Hidupnya Sejahtera, 10 Weton Ini Adem Ayem dan Penuh Berkah Rezeki Menurut Primbon Jawa

weton hidup adem ayem, sejahtera dan penuh berkah rezeki menurut primbon jawa./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat sepuluh weton yang dipercaya akan hidup adem ayem, tenang, dan dipenuhi berkah rezeki hingga akhir hayatnya.
Keberkahan dalam pandangan ini dimaknai sebagai karunia yang melimpah, baik secara materi seperti harta, maupun secara spiritual seperti ketenangan dan kesehatan.
Sepuluh weton tersebut memiliki watak dan karakter berbeda, namun semuanya bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan penuh kedamaian.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (26/6), sepuluh weton hidup adem ayem, sejahtera dan penuh berkah rezeki menurut primbon jawa.
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1. Senin kliwon
Weton Senin Kliwon dikenal memiliki perasaan sensitif dan mudah tersentuh, namun tetap diimbangi dengan watak yang pemaaf.
Kebiasaannya menolong fakir miskin dan orang yang tertimpa musibah membuat weton ini dihargai oleh banyak kalangan.
Rezekinya akan semakin lancar apabila diiringi dengan keuletan bekerja dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Selasa wage
Weton Selasa Wage memiliki neptu 7 dan dikenal amanah, suka melindungi sesama, serta lebih senang mengalah daripada berselisih.
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