9 Weton Tibo Jaya Dikejar Rezeki Besar dan Jadi Panutan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, weton Tibo Jaya dan Guru merujuk pada kelompok weton yang diramalkan dikejar rezeki besar sepanjang hidupnya.

Kesembilan weton ini memiliki aura keberuntungan luar biasa sehingga sering menjadi panutan banyak orang di lingkungan sekitarnya.

Primbon Jawa mencatat bahwa setiap weton dalam kategori ini memiliki naungan khusus yang memperkuat sifat baik dan kebermanfaatannya.

Karakter bijaksana, pekerja keras, dan suka membantu sesama menjadi ciri khas utama yang melekat pada kesembilan weton ini.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (25/6), sembilan weton tibo jaya dikejar rezeki besar dan jadi panutan menurut primbon jawa.

1. Senin Legi

Weton Senin Legi berneptu 9 dan dikenal tekun, rajin beribadah, serta sangat dihormati karena kebijaksanaannya dalam bersikap.

Ucapannya kerap menjadi motivasi bagi banyak orang dan dirinya dipercaya sebagai tempat berkeluh kesah saat menghadapi masalah.

Naungan lakuning angin yang melekat menjadikan weton ini mampu menyejukkan hati orang sekitar sehingga rezeki besar selalu mengejarnya.