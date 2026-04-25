Ramalan Zodiak Aquarius 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius mungkin bangun dengan perasaan kewalahan dan sedikit linglung. Cobalah untuk tetap fokus pada pekerjaanmu hari ini.

Luangkan waktu setelah jam kerja untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, baik itu membaca, mendengarkan musik, atau sekadar mengobrol dengan teman atau anggota keluarga.

Hal ini akan membantu aquarius memulihkan keseimbangan dan menghadirkan rasa tenang setelah hari yang sibuk di tempat kerja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 26 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Kedamaian dan ketenangan tengah menghampiri hubungan asmara zodiak aquarius dengan pasangan. Terkait karir, aquarius membuat pilihan yang tepat dengan memutuskan mengambil pekerjaan baru.

Sementara itu, cobalah terus berpikir positif sebelum tidur agar aquarius tidak bangun dalam keadaan lelah. Pada sisi keuangan, lakukan perencanaan cermat yang sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan di bidang keuangan.

Cinta Aquarius

Ada kedamaian dan ketenangan dalam hubungan aquarius dengan pasangan. Kalian berbagi kehangatan yang memungkinkan menikmati percakapan di bidang intelektual dan emosional.