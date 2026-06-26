Ramalan Zodiak Taurus 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Nikmati hari ini, karena zodiak taurus memiliki banyak hal untuk disyukuri. Ucapkan terima kasih dan banggalah atas semua yang telah taurus capai sejauh ini. Selain itu, bagikan kegembiraanmu dengan orang lain.
Jangan ragu untuk melepaskan kendali dan bersantai. Taurus telah bekerja keras karena suatu alasan. Cobalah menikmati hidup dengan meluangkan waktu bersama orang-orang terkasih malam ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 26 Juni 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus ingin membuat pengecualian hari ini untuk melepaskan penat dan terhubung kembali bersama pasangan. Terkait karir, kerabat atau teman dekat taurus akan memberikan informasi pekerjaan yang sangat bermanfaat.
Sementara itu, jangan meremehkan bahaya sengatan matahari dan lindungi diri sendirimu mulai saat ini. Terkait keuangan, taurus perlu berhati-hati karena seseorang yang dikenal mungkin mencoba mempermainkan taurus.
Cinta Taurus
Hari ini, taurus mungkin merasa ingin menonton film, berkendara keluar kota, atau melakukan apa pun untuk melepaskan diri dari rutinitas harian. Taurus bisa membuat pengecualian hari ini untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan. Nikmati malam yang santai bersama.
Karir Taurus
Jika menganggur dan sedang mencari pekerjaan, kerabat atau teman dekat taurus akan memberikan bantuan yang sangat bermanfaat. Mereka akan memberi beberapa petunjuk yang mengarahkan taurus menuju pekerjaan yang benar. Jangan takut untuk meminta bantuan hari ini.
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