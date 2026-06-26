Ramalan Zodiak Gemini 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini mungkin adapah salah satu hari dimana zodiak gemini tidak tahu harus berbelok ke mana. Gemini berputar-putar dan tidak ada arah yang tampak baik.
Jika memungkinkan, berhentilah dan beristirahat. Berjalan-jalanlah sebentar sampai kepalamu berhenti berputar. Tunggu sampai keadaan membaik sebelum melakukan langkah besar berikutnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 26 Juni 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu lebih terhubung dengan pasangan dengan melakukan banyak komunikasi hari ini. Terkait karir, bersiaplah karena gemini akan mendapatkan bonus, transfer, atau promosi secara tak terduga hari ini.
Sementara itu, segeralah cari perawatan medis jika gemini menemukan masalah kulit yang semakin jelas hari ini. Terkait keuangan, gemini perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi investasi yang berisiko dengan cermat.
Cinta Gemini
Hari ini, gemini perlu melakukan banyak komunikasi. Gemini akan merasa sangat terhubung dengan pasangan hari ini. Jika masih lajang, gemini mungkin akan menemukan pasangan melalui media sosial. Kalian berdua akan saling menyatakan perasaan mereka dengan berbagai cara, dan ada kemungkinan besar akan terjadi lamaran.
Karir Gemini
Gemini mungkin akan mendapatkan bonus, transfer, atau promosi secara tak terduga hari ini. Ini adalah hasil dari waktu dan kerja keras yang telah gemini curahkan di kantor. Gemini harus bangga telah menerimanya, jadi teruslah bekerja dengan baik.
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