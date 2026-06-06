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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 26 Juni 2026 | 07.26 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin merasa ingin keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko. Scorpio mungkin ingin melangkah maju dalam kehidupan pribadi dan profesional. 

Scorpio mungkin juga ingin berpetualang, seperti melakukan terjun payung atau paralayang. Apa pun pilihanmu, hal itu akan membawa pengalaman yang akan mengubah hidup. Scorpio akan mendapatkan keuntungan dengan keluar dari zona nyaman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 26 Juni 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio perlu menjadikan malam ini sebagai malam kencan untuk menikmati waktu berdua dengan pasangan. Terkait karir, terimalah tawaran pekerjaan yang datang sambil terus mencari pekerjaan yang diinginkan.

Sementara itu, lindungi kulit dengan menutupi tubuh dan menggunakan tabir surya jika harus keluar rumah. Pada ranah keuangan, scorpio harus menyampaikan tujuan keuangan dengan sangat jelas kepada penasihat keuangan.

Cinta Scorpio

Hari ini, pasangan menikmati waktu bersama scorpio saat menonton film atau melakukan sesuatu yang sudah lama tidak bisa dilakukan.

Tidak peduli berapa lama telah bersama, jadikan malam ini sebagai malam kencan untuk kalian berdua. Scorpio tidak akan menyesal telah melakukannya.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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