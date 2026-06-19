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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 26 Juni 2026 | 07.17 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak capricorn memiliki keberanian dan tekad untuk menghadapi kesulitan secara langsung. Jika perlu menghubungi teman hari ini, capricorn akan menerima bantuan yang dibutuhkan. Berhentilah menjadi seorang introvert dan mintalah bantuan. 

Capricorn dapat mengandalkan mereka, karena hubungan terdekat dibangun atas dasar kepercayaan dan pengertian. Dukungan yang diberikan satu sama lain akan memperkuat persahabatan capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 26 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu menikmati kegembiraan dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan asmara. Terkait karir, kemungkinan besar capricorn akan menghadiri wawancara serta menerima tawaran pekerjaan baru.

Sementara itu, cobalah untuk menjauhkan terjadinya mimpi buruk dengan menjaga tingkat stres serendah mungkin. Terkait keuangan, jangan membuat keputusan keuangan tergesa-gesa atau capricorn mungkin akan mengalami kerugian.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn akan merasa sangat gembira dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan asmara. Capricorn tidak mengharapkan untuk menemukan orang ini sekarang, tetapi dia tetap hadir. 

Sekalipun hubungan ini berumur pendek, namun akan membawa kegembiraan dan kesenangan dan capricorn harus menikmatinya selagi masih berlangsung.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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