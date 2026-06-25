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Rabbany Wanadriani
Jumat, 26 Juni 2026 | 03.51 WIB

Cuan Perlahan Mengalir, 4 Zodiak Ini Dikenal Pandai dalam Mengelola Keuangan

Ilustrasi orang yang cerdas mengelola uang. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang cerdas mengelola uang. (Magnific)

JawaPos.com – Sebagian orang tampak memiliki kemampuan alami dalam mengatur keuangan, mulai dari menabung secara konsisten, berinvestasi dengan bijak, hingga mengambil keputusan finansial yang tepat.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakteristik yang mendukung kemampuan mereka dalam mengelola uang dan membangun kestabilan finansial.

Meski keberhasilan dalam keuangan tetap ditentukan oleh pengetahuan, kebiasaan, dan kedisiplinan, zodiak-zodiak tertentu dikenal lebih cermat, terencana, serta bertanggung jawab dalam mengatur pengeluaran maupun aset yang dimiliki.

Dikutip dari Astrotalk, berikut empat zodiak yang dianggap paling mahir dalam mengelola keuangan. Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya?

1. Taurus

Taurus memiliki ketertarikan alami terhadap stabilitas dan keamanan, membuat mereka mahir dalam menangani keuangan.

Individu Taurus pada dasarnya berhati-hati dengan uang mereka, lebih memilih metode yang sudah teruji dibandingkan usaha yang berisiko.

Etos kerja dan ketekunan kuat menjamin aliran pendapatan yang stabil, sementara kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi dengan bijak menjamin masa depan yang sejahtera.

2. Capricorn

Capricorn dikenal karena pemikiran strategis dan visi jangka panjang, menangani masalah uang dengan pola pikir praktis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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