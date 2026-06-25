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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 25 Juni 2026 | 22.34 WIB

4 Zodiak yang Memendam Perasaan Diam-Diam, Berharap Bisa Lebih Berani Mengekspresikan Emosinya

Ilustrasi seseorang introvert. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang introvert. (Magnific)

JawaPos.Com - Beberapa zodiak sangat terbuka dalam mengungkapkan perasaannya seperti cancer dan pisces.

Namun ada juga mereka yang cenderung menutup diri saat sudah membahas emosinya. Mereka cenderung tertutup dan merasa tidak nyaman dengan cara tersebut.

Mengutip informasi dari laman //collective.world/ pada (25/6) berikut empat zodiak yang berharap lebih bisa jujur dan terbuka soal perasaannya.

Aries akan melakukan apa saja agar tidak dianggap lemah. Jika mengaku sedang sedih, biasanya mereka ingin bisa membagikan perasaan yang lebih dalam, bukan hanya emosi yang tampak di permukaan. Mereka biasanya lebih mudah terbuka saat percakapan larut malam yang santai dibandingkan saat harus serius di tempat umum.

Virgo sangat nyaman menghadapi masalah yang konkret dan memiliki langkah-langkah logis untuk diselesaikan. Bahkan beberapa virgo menganggap emosi hanya membuang waktu. Padahal hal itu hanyalah cara mereka untuk mempertahankan diri agar tidak terlihat lemah. Jika anda berhasil menunjukkan bahwa anda adalah tempat yang aman untuk berbagi cerita, mereka mungkin akan mulai mempercayai anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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