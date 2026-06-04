Cara Menangani Orang Avoidant Tanpa Memaksa: 8 Sikap yang Membantu Mereka Lebih Terbuka

Ilustrasi orang avoidant (Magnific)
JawaPos.com - Pernah merasa dekat dengan seseorang, tetapi tiba-tiba ia menjauh saat hubungan mulai terasa akrab? Bisa jadi orang tersebut memiliki kecenderungan avoidant attachment style atau pola keterikatan menghindar. Mereka sering kali terlihat mandiri, tenang, dan tidak banyak menuntut, tetapi di balik itu ada kesulitan untuk membuka diri secara emosional.
Dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun percintaan, menghadapi orang dengan sifat avoidant bisa menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi mereka menginginkan hubungan yang hangat, tetapi di sisi lain mereka takut terlalu bergantung pada orang lain atau khawatir akan mengalami kekecewaan.
Karena itu, memahami cara berinteraksi dengan orang avoidant menjadi penting. Alih-alih memaksa mereka berubah, pendekatan yang tepat justru dapat membantu membangun rasa aman dan kepercayaan secara perlahan.
Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani orang dengan kecenderungan avoidant.
Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap orang avoidant tidak memiliki perasaan atau tidak peduli terhadap orang lain. Padahal, banyak dari mereka sebenarnya tetap ingin memiliki hubungan yang dekat.
Menurut Alodokter, orang dengan avoidant attachment style cenderung menjaga jarak emosional karena merasa lebih aman ketika tidak terlalu bergantung pada orang lain. Mereka sering memendam perasaan dan lebih memilih menyelesaikan masalah sendiri.
Memahami hal ini dapat membantu Anda mengurangi prasangka negatif saat mereka terlihat dingin atau sulit terbuka.
Orang avoidant biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan. Jika terus didesak untuk bercerita atau mengungkapkan emosi, mereka justru bisa semakin menjauh.
Daripada terus bertanya, berikan ruang yang cukup bagi mereka untuk menentukan kapan merasa nyaman berbagi cerita. Sikap sabar sering kali jauh lebih efektif dibandingkan tekanan emosional.
Ingat, rasa aman tidak bisa dipaksakan. Ia harus dibangun secara bertahap.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya