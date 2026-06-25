Hoki Tak Putus-Putus! 7 Shio Ini Berpotensi Menikmati Kekayaan yang Terus Bertambah Hingga Tua

JawaPos.Com - Impian memiliki kehidupan yang nyaman hingga masa tua tentu menjadi harapan banyak orang.

Bukan sekadar memiliki penghasilan yang besar, tetapi juga kemampuan menjaga dan mengembangkan kekayaan agar terus bertambah dari waktu ke waktu.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan finansial jangka panjang.

Mereka dikenal tidak hanya pandai mencari peluang, tetapi juga mampu mengelola hasil yang diperoleh dengan bijaksana.

Kombinasi antara kerja keras, kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi membuat mereka sering dikaitkan dengan kehidupan yang semakin makmur seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari kanal Youtube cs geteda, inilah tujuh shio yang sering disebut memiliki potensi menikmati kekayaan yang terus bertambah hingga masa tua.

1. Shio Naga