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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 25 Juni 2026 | 20.00 WIB

Hoki Tak Putus-Putus! 7 Shio Ini Berpotensi Menikmati Kekayaan yang Terus Bertambah Hingga Tua

Ilustrasi shio yang kaya raya hingga tua. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang kaya raya hingga tua. (Magnific)

JawaPos.Com - Impian memiliki kehidupan yang nyaman hingga masa tua tentu menjadi harapan banyak orang. 

Bukan sekadar memiliki penghasilan yang besar, tetapi juga kemampuan menjaga dan mengembangkan kekayaan agar terus bertambah dari waktu ke waktu. 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan finansial jangka panjang.

Mereka dikenal tidak hanya pandai mencari peluang, tetapi juga mampu mengelola hasil yang diperoleh dengan bijaksana. 

Kombinasi antara kerja keras, kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi membuat mereka sering dikaitkan dengan kehidupan yang semakin makmur seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari kanal Youtube cs geteda, inilah tujuh shio yang sering disebut memiliki potensi menikmati kekayaan yang terus bertambah hingga masa tua.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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