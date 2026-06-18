Rezeki Tak Pernah Putus! 10 Weton Ini Dipercaya Menikmati Masa Tua Penuh Kemakmuran dan Kebahagiaan

Ilustrasi weton yang makmur di saat tua (Magnific)
JawaPos.com - Masa tua yang tenang, berkecukupan, dan dipenuhi kebahagiaan merupakan impian hampir setiap orang.
Setelah melewati berbagai tantangan kehidupan, banyak orang berharap dapat menikmati hari-hari yang lebih damai tanpa dibebani masalah ekonomi.
Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki perjalanan hidup yang mengarah pada kemakmuran di usia senja karena karakter dan sifat positif yang mereka miliki sejak muda.
Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya Jawa. Setiap weton diyakini memiliki watak, keberuntungan, dan arah kehidupan yang berbeda.
Sebagian weton dipercaya mengalami masa-masa sulit di usia muda sebelum akhirnya menikmati hasil kerja kerasnya ketika memasuki usia yang lebih matang.
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Sebagian lainnya disebut memiliki rezeki yang relatif stabil sehingga kehidupan mereka terus berkembang dari waktu ke waktu.
Meski demikian, ramalan weton hanyalah bagian dari warisan budaya yang berkembang di masyarakat.
Kesuksesan dan kemakmuran tetap dipengaruhi oleh usaha, doa, kerja keras, serta kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang yang hadir dalam hidupnya.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah sepuluh weton yang dipercaya memiliki peluang besar menikmati masa tua yang penuh kemakmuran dan kebahagiaan.
1. Senin Legi
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