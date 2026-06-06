10 Fakta yang Akan Terjadi di Masa Tua Jika Kamu Minum Kopi Setiap Hari Sejak Usia 20-an

Jawapos.com - Di usia 20-an, jatuh lalu berdiri lagi tanpa rasa sakit adalah hal biasa. Namun dibalik kekokohan itu, kebiasaan ngopi setiap hari diam-diam ikut menentukan masa depan tulangmu. Secangkir kopi memang nikmat, tapi kafein di dalamnya terbukti secara klinis bisa "mencuri" sekitar 6 mg kalsium dari tubuhmu.

Jika akumulasi kehilangan kalsium ini terus berjalan selama 20 hingga 30 tahun tanpa diimbangi nutrisi yang tepat, kamu berisiko menghadapi osteoporosis atau tulang keropos di masa tua nanti. Jangan keliru juga dengan osteoartritis, penyakit sendi aus akibat penuaan dan beban fisik yang bikin linu saat bergerak.

Melansir dari Alodokter, Halodoc, dan Kemenkes RI, berikut adalah 10 fakta medis yang wajib kamu tahu agar tetap bisa ngopi dengan aman sampai tua :

Baca Juga: Intip 8 Perbedaan Kepribadian Pecinta Kopi Hitam dan Kopi Latte, Apa Saja?



1. Setiap Cangkir Kopi Diam-diam "Mencuri" 6 mg Kalsium Faktanya, setiap kali kamu mengonsumsi 100 mg kafein (setara satu cangkir kopi), tubuhmu akan kehilangan sekitar 6 mg kalsium. Kafein secara klinis terbukti mengganggu penyerapan dan metabolisme kalsium di dalam tubuh.

2. Efeknya Bersifat Akumulatif Selama Puluhan Tahun Kehilangan 6 mg kalsium sehari mungkin terdengar kecil. Namun, jika dikalikan 365 hari dan terus berlanjut selama 20 hingga 30 tahun, angka kerugian kalsium ini akan menjadi sangat besar dan tidak bisa diabaikan begitu saja saat kamu lansia nanti.

3. Di Atas 4 Cangkir Sehari, Keseimbangan Tulang Mulai Terganggu Kemenkes RI menetapkan batas aman kafein bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari. Jika kamu konsisten minum di atas 4 cangkir (300 – 400 mg kafein) setiap hari tanpa henti, risiko gangguan keseimbangan kalsium pada tulang di masa tua akan meningkat nyata.

4. Kamu Berisiko Menghadapi "Silent Disease" di Masa Tua Jika kehilangan kalsium akibat kafein tidak diimbangi dengan nutrisi yang tepat, akumulasinya bisa berkontribusi pada osteoporosis di kemudian hari. Penyakit ini bersifat senyap (silent disease); tulang akan keropos bertahap selama bertahun-tahun tanpa rasa sakit, sampai akhirnya tiba-tiba patah.

5. Wanita dan Ras Asia Punya Risiko Keropos yang Lebih Tinggi Fakta statistik menunjukkan bahwa osteoporosis di usia 50 tahun ke atas lebih rentan menyerang wanita serta orang dengan ras Asia dan Kaukasia. Data Kemenkes RI bahkan mencatat hampir 1 dari 2 lansia wanita di Indonesia (usia 80 tahun ke atas) mengalami osteoporosis.

6. Kafein Bukan Satu-satunya Tersangka Utama Minum kopi setiap hari bukan berarti kamu otomatis akan lumpuh di masa tua. Kafein hanyalah salah satu variabel. Risiko osteoporosis akan jauh lebih parah jika di masa muda kamu juga merokok, mengkonsumsi alkohol berlebih, kurang vitamin D, serta jarang melakukan aktivitas fisik.