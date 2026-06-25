Ramalan Zodiak Gemini 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Kebingungan zodiak gemini mengenai masalah keuangan mungkin akan muncul hari ini. Gemini mungkin perlu memeriksa catatan untuk mengklarifikasi beberapa transaksi masa lalu. Jangan panik karena semuanya akan baik-baik saja. Gemini hanya perlu memastikan faktanya.
Selain itu, gemini mungkin mengalami beberapa mimpi yang cukup intens malam ini. Catatlah karena mimpi-mimpi itu dapat mengungkapkan banyak hal tentang situasi gemini saat ini. Mimpi-mimpi itu juga dapat menginspirasi proyek-proyek masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 25 Juni 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Hari ini, zodiak gemini sedang ingin mencuri beberapa momen mesra bersama pasangan. Terkait karir, hari ini baik karena gemini akan menghadiri beberapa wawancara pekerjaan yang bagus.
Sementara itu, bawalah pasangan melakukan pemeriksaan ke dokter meskipun kondisi kesehatannya baik. Terkait keuangan, gemini perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi investasi yang berisiko dengan cermat.
Cinta Gemini
Hari ini mungkin membuat gemini ingin mencuri beberapa momen mesra bersama pasangan. Jika perlu bertukar kata-kata manis melalui telepon, luangkan beberapa saat untuk dekat dengan pasangan di tengah kekacauan pekerjaan sehari-hari. Kenangan ini akan tetap bersama gemini selamanya.
Karir Gemini
Jika telah mencari pekerjaan dengan sedikit keberhasilan, hari ini mungkin menjadi hari yang baik. Gemini akan menghadiri beberapa wawancara yang bagus, yang salah satunya mungkin berujung pada tawaran pekerjaan. Gemini juga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang diberikan.
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