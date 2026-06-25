Ramalan Zodiak Aries 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)
JawaPos.com – Hari ini, akan ada ketegangan yang tanpa sebab yang jelas bagi zodiak aries. Anggota keluarga mungkin tampak sibuk dengan masalah yang tidak dapat mereka definisikan dengan tepat.
Kecenderungan alami aries mungkin adalah mencoba menghibur mereka, tetapi hal ini tidak akan berhasil. Jangan terlalu kesal jika mereka tidak menanggapi upayamu. Selain itu, ini adalah hari yang tepat untuk melakukan jogging, aerobik, atau cara lain untuk menghilangkan ketegangan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 25 Juni 2026.
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Aries (21 Maret – 19 April)
Daripada bersikeras dan mempertahankan pendirian, lebih baik zodiak aries berkompromi dengan pasangan. Terkait karir, aries akhirnya mendapatkan kabar baik yang menjadi dorongan bahwa situasi terkini tidak seburuk yang terkira.
Sementara itu, aries perlu fokus memerhatikan kesehatan pasangan, namun tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Terkait keuangan, kerja keras dan inisiatif aries akan menghasilkan pendapatan tambahan yang selama ini diinginkan.
Cinta Aries
Hari ini, aries berada dalam posisi yang masuk akal untuk berkompromi dengan pasangan, daripada bersikeras dan mempertahankan pendirian. Hal ini kemungkinan besar akan berkaitan dengan masalah yang relatif kecil. Bertindaklah dengan bijak hari ini dan cobalah untuk menjaga perdamaian.
Karir Aries
Jika menganggur, hari ini aries mungkin akhirnya mendapatkan kabar baik. Mungkin bukan pekerjaan yang diharapkan, tetapi setidaknya ini bisa menjadi dorongan bahwa situasi aries tidak seburuk yang terkira.
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