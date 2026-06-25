Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini perlu memilih pertempura dengan bijak dan hindari memulai pertengkaran atas hal-hal yang tidak layak diperdebatkan. Gemini sebaiknya tidak merusak keberuntungan.
Cobalah memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya dengan menggunakannya untuk keuntungan sendiri. Pada tingkat profesional, sangat penting untuk berkonsentrasi dan fokus pada pekerjaan atau hal-hal penting lainnya. Hal ini akan berdampak baik pada hidup gemini.
Zodiak cancer akan menghabiskan hari yang sangat memuaskan di rumah. Cancer akan menyadari pentingnya keluarga dan menikmati kebahagiaan rumah. Dukungan yang keluarga berikan akan membuat cancer dipenuhi rasa syukur.
Inilah saatnya untuk memberi tahu mereka tentang perasaan cancer, dengan melakukan sesuatu yang istimewa untuk mereka. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena keluarga adalah yang terpenting.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 25 Juni 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Hari ini, zodiak gemini sedang ingin mencuri beberapa momen mesra bersama pasangan. Terkait karir, hari ini baik karena gemini akan menghadiri beberapa wawancara pekerjaan yang bagus.
Sementara itu, bawalah pasangan melakukan pemeriksaan ke dokter meskipun kondisi kesehatannya baik. Terkait keuangan, gemini perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi investasi yang berisiko dengan cermat.
Cinta Gemini
Hari ini mungkin membuat gemini ingin mencuri beberapa momen mesra bersama pasangan. Jika perlu bertukar kata-kata manis melalui telepon, luangkan beberapa saat untuk dekat dengan pasangan di tengah kekacauan pekerjaan sehari-hari. Kenangan ini akan tetap bersama gemini selamanya.
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