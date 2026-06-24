3 Weton yang Hidupnya Bakal Mujur, Dapat Limpahan Rezeki dan Kebahagiaan Sepanjang Tahun 2026

Ilustrasi weton yang diprediksi akan menikmati keberuntungan besar dan kebahagiaan (Magnific)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon Jawa, tahun 2026 diprediksi akan membawa banyak hal bagi setiap orang.
Baik atau buruk, serta banyak atau sedikitnya keberuntungan, semua dinilai telah digariskan dan kembali pada bagaimana masing-masing pihak menyikapinya.
Menariknya, sebagian orang diramalkan akan menjalani tahun ini dengan limpahan rezeki dan kebahagiaan yang mendalam.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut adalah deretan weton yang diprediksi akan menikmati keberuntungan besar dan kebahagiaan sepanjang tahun 2026 menurut primbon Jawa.
1. Weton Minggu Pahing
Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton Minggu Pahing diramalkan hidupnya akan dekat dengan keberuntungan.
Di tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan memperoleh banyak rezeki dari jalan yang disenangi.
Selain dari pekerjaan utama, pundi-pundi rupiah dikatakan bisa turut hadir melalui hal-hal yang selama ini jadi kesenangan mereka.
Maka selain kehadiran uang yang juga disyukuri, cara memperolehnya tersebut juga membuat mereka makin gembira.
2. Weton Jumat Pahing
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