Tak Kenal Kemiskinan, 7 Weton Istimewa Ini Selalu Diselimuti Kekayaan Penuh Kebahagiaan

JawaPos.com – Kepercayaan Jawa tentang weton telah lama menjadi pedoman dalam memprediksi perjalanan hidup seseorang termasuk potensi terhindar dari kemiskinan yang mengancam kehidupan mereka.

Setiap weton membawa energi unik yang mempengaruhi aliran rezeki dan membuka jalan menuju kekayaan serta kebahagiaan dalam kehidupan sehari hari mereka.

Primbon Jawa mencatat ada tujuh weton istimewa yang dianugerahi tahta tertinggi dalam hal rezeki sehingga sulit terjerat dalam kemiskinan apapun kondisinya.

Pemilik weton spesial ini dipercaya memiliki aura kepemimpinan kuat dan kemampuan menarik peluang yang membawa mereka pada kekayaan serta kebahagiaan berkelanjutan sepanjang masa.

Dikutip dari akun YouTube Alun Firmansyah pada Rabu (24/6), dijelaskan bahwa ada tujuh weton unggul banyak rezeki yang lebih mudah menata hidup.

1. Kamis Kliwon

Weton Kamis Kliwon memiliki nilai neptu enam belas yang menempatkannya pada posisi puncak dalam hierarki rezeki menurut hitungan primbon Jawa tradisional.

Pemilik weton ini dikenal memiliki karakter kuat dan gigih dalam menghadapi segala tantangan hidup tanpa pernah mudah menyerah dalam kondisi apapun juga.

Jiwa kepemimpinan yang melekat pada diri mereka membuat Kamis Kliwon mampu membawa keberuntungan besar dalam setiap langkah perjalanan karir dan usaha mereka.