Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 03.38 WIB

Menurut Psikologi, Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini, Berarti Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang

seseorang yang kebahagiaan dalam hal sederhana. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang kebahagiaan dalam hal sederhana. (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, definisi kebahagiaan perlahan berubah. 

Dulu, kita mungkin mengejar pencapaian besar: karier gemilang, pencapaian materi, pengakuan sosial, atau romansa ideal. 

Namun menurut psikologi perkembangan, orang yang menua dengan baik cenderung mengalihkan fokus dari pencapaian besar ke hal-hal sederhana yang memberikan ketenangan dan makna hidup.

Mereka mungkin tidak lagi mengejar kesempurnaan, tapi justru menikmati kedamaian batin. 

Kebahagiaan tak lagi bersumber dari ambisi, namun dari cara mereka menghargai hari-hari yang terasa lebih tenang.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda masih bisa menemukan kebahagiaan dalam delapan hal sederhana berikut, besar kemungkinan Anda sedang menua jauh lebih baik daripada kebanyakan orang.

1. Menikmati Waktu Sendiri Tanpa Rasa Sepi

Sebagian orang merasa tidak nyaman saat sendirian. 

Tapi ketika seseorang mulai dewasa secara emosional, kesendirian bukan lagi ancaman—melainkan ruang aman untuk mengisi ulang diri.

Psikologi menyebut kondisi ini sebagai self-sufficiency, kemampuan merasa utuh tanpa kehadiran orang lain. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
3 Weton yang Hidupnya Bakal Mujur, Dapat Limpahan Rezeki dan Kebahagiaan Sepanjang Tahun 2026 - Image
Zodiak

3 Weton yang Hidupnya Bakal Mujur, Dapat Limpahan Rezeki dan Kebahagiaan Sepanjang Tahun 2026

Kamis, 25 Juni 2026 | 01.00 WIB

Tak Kenal Kemiskinan, 7 Weton Istimewa Ini Selalu Diselimuti Kekayaan Penuh Kebahagiaan - Image
Zodiak

Tak Kenal Kemiskinan, 7 Weton Istimewa Ini Selalu Diselimuti Kekayaan Penuh Kebahagiaan

Rabu, 24 Juni 2026 | 17.36 WIB

Empatinya Tinggi, 5 Zodiak Ini Sering Mengorbankan Kebahagiaannya Sendiri Demi Orang Lain - Image
Zodiak

Empatinya Tinggi, 5 Zodiak Ini Sering Mengorbankan Kebahagiaannya Sendiri Demi Orang Lain

Selasa, 23 Juni 2026 | 21.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore