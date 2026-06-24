Menurut Psikologi, Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini, Berarti Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, definisi kebahagiaan perlahan berubah.

Dulu, kita mungkin mengejar pencapaian besar: karier gemilang, pencapaian materi, pengakuan sosial, atau romansa ideal.

Namun menurut psikologi perkembangan, orang yang menua dengan baik cenderung mengalihkan fokus dari pencapaian besar ke hal-hal sederhana yang memberikan ketenangan dan makna hidup.

Mereka mungkin tidak lagi mengejar kesempurnaan, tapi justru menikmati kedamaian batin.

Kebahagiaan tak lagi bersumber dari ambisi, namun dari cara mereka menghargai hari-hari yang terasa lebih tenang.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda masih bisa menemukan kebahagiaan dalam delapan hal sederhana berikut, besar kemungkinan Anda sedang menua jauh lebih baik daripada kebanyakan orang.

1. Menikmati Waktu Sendiri Tanpa Rasa Sepi

Sebagian orang merasa tidak nyaman saat sendirian.

Tapi ketika seseorang mulai dewasa secara emosional, kesendirian bukan lagi ancaman—melainkan ruang aman untuk mengisi ulang diri.