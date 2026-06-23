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Selasa, 23 Juni 2026 | 16.59 WIB

4 Shio yang Paling Tidak Mudah Menyerah, Rezekinya Jadi yang Paling Meroket Tinggi di Tahun 2026

Shio yang dikenal pantang menyerah dan diramalkan rezekinya akan jadi yang paling meroket tinggi di tahun 2026. (dok: magnific) - Image

Shio yang dikenal pantang menyerah dan diramalkan rezekinya akan jadi yang paling meroket tinggi di tahun 2026. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam hidup ini kadang segala sesuatunya tidak terlepas dari hambatan atau tantangan.

Bagi orang yang suka dengan tantangan, menjalani hidup tentu jadi seperti punya energi atau dorongan tersendiri.

Dalam keyakinan astrolog, watak yang suka berjuang seperti ini sering kali jadi salah satu atribut yang dimiliki oleh orang sukses, termasuk orang yang diramalkan akan sukses di tahun 2026 ini.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang dikenal pantang menyerah dan diramalkan rezekinya akan jadi yang paling meroket tinggi di tahun 2026.

1. Shio Tikus

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka yang bershio tikus cenderung punya pendekatan menikmati hari yang tengah berlangsung.

Baik-buruknya hari yang dijalani, mereka lebih menyukai untuk membawa segala sesuatunya dengan penuh kegembiraan.

Dalam keyakinan astrolog, hal sepele ini justru yang bisa membuat mereka senantiasa fokus dengan apa yang dikerjakan dan tidak mudah teralihkan fokusnya dengan hal yang tidak perlu.

2. Shio Kerbau 

Sebagian dari mereka yang lahir dengan shio kerbau jelas termasuk orang yang suka dengan tantangan. 

Editor: Hanny Suwindari
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