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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.01 WIB

Ada Momen Positif, 5 Shio yang Paling Beruntung dalam Sepekan Ini

Ilustrasi Shio Paling Beruntung Finansial (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Paling Beruntung Finansial (freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap minggu dipercaya membawa energi yang berbeda bagi masing-masing shio, termasuk peluang dan keberuntungan.

Pada periode tertentu, beberapa shio disebut akan lebih mudah mendapatkan momentum positif yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti karier, keuangan, maupun hubungan pribadi.

Berdasarkan ramalan, ada lima shio yang diprediksi akan mengalami keberuntungan lebih besar pada pekan 12 hingga 18 Mei 2025.

Mengutip Horoscope, berikut daftar shio yang disebut paling beruntung pada minggu tersebut. Apakah Anda termasuk di antaranya?

1. Kerbau

Minggu ini, shio Kerbau akan mengalami kemajuan yang stabil dalam pekerjaan dan keuangan.

Sikap sabar dan pekerja keras Anda akhirnya membuahkan hasil. Orang yang berkuasa mungkin memperhatikan dedikasi dan menawarkan Anda kesempatan baru untuk berkembang. 

Percayalah pada intuisi, terutama dengan rencana jangka panjang atau kerja sama, inilah saatnya Anda bangkit.

2. Macan

Shio Macan akan merasa penuh energi dan siap untuk mengambil alih. Kepercayaan diri dan pesona alami Anda menarik orang yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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