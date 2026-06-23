4 Zodiak yang Terlalu Cepat Jatuh Cinta, Sering Terjebak Pada Situasi Love Bombing

JawaPos.Com - Beberapa menganggap ketertarikan menjadi cinta sejati. Mereka terlalu yakin pada kesan pertama yang diberikan oleh pasangannya.
Namun, sayangnya sikap tersebut akhirnya berujung pada kekecewaan, sebab harapan yang selama ini mereka bayangkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut kerap terjebak di dalam situasi love bombing.
Cancer
Cancer sering merasa ingin melewati tahap awal saling mengenal dan langsung masuk ke fase hubungan yang penuh dengan komitmen. Sayangnya, sikap tersebut kerap berujung pada kekecewaan dan patah hati karena harapan mereka tidak selalu sesuai dengan kenyataan.
Libra
Libra adalah sosok yang paling optimis. Saat menyukai seseorang, mereka sangat ingin hubungan tersebut berhasil sehingga rela mengabaikan berbagai pertimbangan dan langsung memberikan seluruh perasaannya terlalu cepat. Mereka sering memberikan terlalu banyak dari diri mereka dalam waktu singkat dan akhirnya menjadi pihak yang terluka.
Aries
Aries juga bisa terjun ke dalam suatu hubungan sebelum benar-benar siap. Bahkan dalam beberapa situasi, mereka dapat mendorong seseorang untuk berkomitmen saat orang tersebut belum berada di dalam kondisi yang tepat untuk mengambil keputusan besar.
Leo
Leo bisa menghabiskan waktu lama tanpa berkomitmen kepada siapapun, lalu tiba-tiba bertemu seseorang dan langsung menjalin hubungan serius tanpa berpikir dua kali. Leo siap memberikan segalanya untuk orang yang mereka sayangi. Dengan waktu yang cukup, segala sesuatu akan berkembang sebagaimana mestinya.
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