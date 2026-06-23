Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.35 WIB

4 Zodiak yang Terlalu Cepat Jatuh Cinta, Sering Terjebak Pada Situasi Love Bombing

Ilustrasi sepasang kekasih. (freepik)

JawaPos.Com - Beberapa menganggap ketertarikan menjadi cinta sejati. Mereka terlalu yakin pada kesan pertama yang diberikan oleh pasangannya.

Namun, sayangnya sikap tersebut akhirnya berujung pada kekecewaan, sebab harapan yang selama ini mereka bayangkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut kerap terjebak di dalam situasi love bombing

Cancer sering merasa ingin melewati tahap awal saling mengenal dan langsung masuk ke fase hubungan yang penuh dengan komitmen. Sayangnya, sikap tersebut kerap berujung pada kekecewaan dan patah hati karena harapan mereka tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Libra adalah sosok yang paling optimis. Saat menyukai seseorang, mereka sangat ingin hubungan tersebut berhasil sehingga rela mengabaikan berbagai pertimbangan dan langsung memberikan seluruh perasaannya terlalu cepat. Mereka sering memberikan terlalu banyak dari diri mereka dalam waktu singkat dan akhirnya menjadi pihak yang terluka. 

Aries juga bisa terjun ke dalam suatu hubungan sebelum benar-benar siap. Bahkan dalam beberapa situasi, mereka dapat mendorong seseorang untuk berkomitmen saat orang tersebut belum berada di dalam kondisi yang tepat untuk mengambil keputusan besar.

Leo bisa menghabiskan waktu lama tanpa berkomitmen kepada siapapun, lalu tiba-tiba bertemu seseorang dan langsung menjalin hubungan serius tanpa berpikir dua kali. Leo siap memberikan segalanya untuk orang yang mereka sayangi. Dengan waktu yang cukup, segala sesuatu akan berkembang sebagaimana mestinya. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
11 Kebiasaan yang Tanpa Sadar Membuat Orang Baik Terlihat Kurang Menyenangkan di Pertemuan Pertama - Image
Lifestyle

11 Kebiasaan yang Tanpa Sadar Membuat Orang Baik Terlihat Kurang Menyenangkan di Pertemuan Pertama

Senin, 27 April 2026 | 17.08 WIB

Memberikan Kesan Pertama yang Baik, Biasanya Langsung Dihormati Saat Melakukan Beberapa Hal Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Memberikan Kesan Pertama yang Baik, Biasanya Langsung Dihormati Saat Melakukan Beberapa Hal Ini Menurut Psikologi

Jumat, 30 Januari 2026 | 00.30 WIB

Orang yang Langsung Dihormati Biasanya Melakukan 9 Hal Ini Secara Berbeda Saat Membuat Kesan Pertama Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Langsung Dihormati Biasanya Melakukan 9 Hal Ini Secara Berbeda Saat Membuat Kesan Pertama Menurut Psikologi

Kamis, 29 Januari 2026 | 16.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore