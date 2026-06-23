5 Weton Ini Perlu Waspada di Tahun 2026 yang Penuh Dengan Tantangan, Siapa Saja?

JawaPos.com – Weton tertentu diperkirakan menghadapi dinamika baru pada 2026 sehingga membuat banyak orang lebih waspada terhadap berbagai tantangan.

Tahun 2026 membawa perubahan besar yang menuntut beberapa weton lebih waspada dalam membaca tanda-tanda tantangan kehidupan.

Berbagai prediksi menunjukkan bahwa sejumlah weton memerlukan kewaspadaan ekstra menghadapi tantangan yang mungkin muncul sepanjang 2026.

Situasi 2026 yang penuh tantangan membuat beberapa weton berada pada posisi sensitif sehingga kewaspadaan menjadi sangat penting.

Dikutip dari akun YouTube SANIS ONE pada Selasa (23/6), dijelaskan bahwa ada lima weton yang perlu waspada di tahun 2026 yang penuh dengan tantangan.

1. Selasa Wage

Weton Selasa Wage memiliki nilai neptu 7 yang berasal dari perhitungan 3 ditambah 4.

Angka ini melambangkan keseimbangan hidup namun juga menghadirkan ujian dalam hal kesabaran dan penerimaan.

Mereka yang terlahir pada weton ini dikenal memiliki kelembutan hati dan kecerdasan dalam berpikir namun sering terjebak dalam perasaan sendiri.