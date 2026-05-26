Tantangan yang Dihadapi Teuku Ryan Terkait Perannya di Sinetron Istiqomah Cinta

JawaPos.com - Aktor Teuku Ryan ikut memperkuat sinetron Istiqomah Cinta bersama Arbani Yasiz, Yasmin Napper, Anjani Dina, Djihan Ranti, hingga Cakrawala Airawan.

Dalam sinetron tayangan SCTV tersebut, Teuku Ryan berperan sebagai Oscar yang berprofesi sebagai pengacara. Mantan suami YouTuber Ria Ricis itu mengakui sempat alami kesulitan saat beradaptasi dengan istilah-istilah hukum. Apalagi, peran ini berbeda dari sejumlah peran yang sempat dia mainkan sebelumnya.

“Di awal-awal jadi tantangan luar biasa buat aku. Kalau lagi ada sidang atau apa, aku harus benar-benar hafalin plek-ketiplek sesuai script. Aku jadi banyak belajar istilah-istilah hukum," kata Teuku Ryan dalam jumpa pers virtual.

Tantangan yang dihadapi Teuku Ryan bukan hanya menyesuaikan dengan karakter Oscar yang seorang pengacara, dia juga mendapatkan lawan main yang baru dikenalinya, Djihan Ranti.

Baca Juga:Desy Jadi Mualaf Sebelum Dinikahi oleh Anji

"Cukup sulit (beradu peran dengan dengan Djihan Ranti), terus terang aku grogi sebenarnya karena kami baru ketemu di sinetron ini," ujar Teuku Ryan.

Pria asal Aceh itu berusaha membangun chemistry dalam waktu singkat. Dia pun mengajak Djihan Ranti untuk mengobrol tentang peran yang mereka mainkan.

Bukan hanya soal peran, Teuku Ryan dan Djihan Ranti juga memperkuat hubungan kedekatan mereka di luar kepentingan syuting supaya benar-benar terjalin hubungan yang kian kuat.

"Kami sering mengobrol, diskusi, sampai membuat video TikTok bareng. Dari yang awalnya canggung, lama-lama adaptasinya jadi mudah dan lebih leluasa saat berakting," aku Teuku Ryan.