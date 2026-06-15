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Niko Sulpriyono
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.58 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Hadapi Banyak Tantangan Menjelang Akhir Bulan, Apakah Anda Termasuk?

Ilustrasi zodiak hadapi banyak tantangan (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak hadapi banyak tantangan (Freepik)

JawaPos.com - Menjelang akhir bulan, sejumlah orang sering kali dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji kesabaran, ketahanan mental, hingga kemampuan mengambil keputusan. 

Dalam astrologi, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan pergerakan energi yang memengaruhi masing-masing zodiak.

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, ramalan zodiak sering dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri untuk memahami potensi tantangan maupun peluang yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan memahami kemungkinan yang akan terjadi, seseorang dapat lebih siap menghadapi berbagai keadaan.

Kali ini, terdapat enam zodiak yang diprediksi perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang akhir bulan, sebagaimana dilansir dari YouTube Zodiak Harian pada Senin (15/06).

Tantangan yang muncul tidak selalu berbentuk masalah besar, tetapi bisa berupa tekanan emosional, konflik dengan orang sekitar, hingga hambatan dalam mencapai tujuan tertentu.

1. Leo Perlu Belajar Melepaskan Beban yang Terlalu Lama Dipertahankan

Leo menjadi salah satu zodiak yang diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan dalam beberapa hari ke depan. 

Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan untuk mempertahankan sesuatu secara berlebihan, baik itu hubungan, ambisi, maupun masalah yang sebenarnya sudah saatnya dilepaskan.

Sikap ingin terlihat kuat di hadapan orang lain juga dapat menjadi bumerang bagi Leo. 

Editor: Candra Mega Sari
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