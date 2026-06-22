5 Weton yang Diyakini Membawa Rezeki Tanpa Putus, Hidup Mapan dan Beruntung Hingga Usia Senja

Ilustrasi Weton Rezekinya Melimpah Ruah (stockking/Freepik)

JawaPos.Com - Kemakmuran sering kali menjadi impian banyak orang. Dalam pandangan masyarakat Jawa, keberuntungan dan rezeki bukan hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter, watak, serta energi yang dipercaya melekat pada weton kelahiran seseorang.

Primbon Jawa sejak lama digunakan sebagai pedoman untuk membaca kecenderungan nasib, termasuk potensi kekayaan dan keberuntungan yang dimiliki seseorang.

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang tertarik mempelajari weton karena dianggap mampu menggambarkan sifat, peluang hidup, hingga jalan rezeki seseorang.

Beberapa weton bahkan dikenal memiliki kemampuan alami dalam menarik peluang, membangun hubungan yang menguntungkan, dan bangkit kembali setelah mengalami kesulitan.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang sering disebut sebagai weton kaya permanen dan beruntung seumur hidup menurut Primbon Jawa.

1. Weton Kamis Legi

Kamis Legi dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki kombinasi kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi.

Pemilik weton ini sering kali terlihat tenang, tetapi sebenarnya memiliki pemikiran yang jauh ke depan.

Dalam Primbon Jawa, Kamis Legi dipercaya memiliki keberuntungan yang tumbuh seiring bertambahnya usia.

Ketika masih muda, mereka mungkin harus menghadapi berbagai tantangan.

Namun pengalaman tersebut justru membentuk karakter yang kuat dan matang.

Keunggulan terbesar Kamis Legi terletak pada kemampuannya melihat peluang yang tidak disadari orang lain.

Mereka cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan sehingga jarang terjebak dalam kerugian besar.