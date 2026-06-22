7 Arti Kedutan Pembawa Rezeki Menurut Primbon Jawa, Benarkah Jadi Isyarat Datangnya Keberuntungan?

Kepercayaan tersebut lahir dari pengamatan panjang para leluhur terhadap berbagai kejadian yang dianggap memiliki pola tertentu.

Ketika seseorang mengalami kedutan pada bagian tubuh tertentu, lalu beberapa waktu kemudian memperoleh kabar baik, kesempatan baru, atau perubahan positif dalam hidupnya, pengalaman tersebut kemudian diwariskan sebagai bagian dari kearifan budaya.

Meski tidak memiliki dasar ilmiah yang pasti sebagai alat prediksi masa depan, tafsir kedutan dalam primbon Jawa tetap menarik untuk dipelajari.

Selain menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara, makna yang terkandung di dalamnya juga mengajarkan pentingnya kesiapan, rasa syukur, dan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan hidup.

Berikut beberapa arti kedutan yang sering dikaitkan dengan datangnya rezeki menurut primbon Jawa dilansir dari YouTube Kidung Primbon pada Senin (22/06).

1. Kedutan di Telapak Tangan Kanan

Menurut primbon Jawa, kedutan pada telapak tangan kanan termasuk salah satu pertanda rezeki yang paling dikenal.

Bagian tubuh ini dianggap sebagai simbol penerimaan sehingga sering dihubungkan dengan datangnya keuntungan atau peluang yang menguntungkan.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berbentuk uang. Dalam banyak penafsiran, seseorang dapat memperoleh peluang usaha baru, tambahan penghasilan, bantuan dari orang lain, atau kemudahan dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi.

Dari sudut pandang filosofi Jawa, kedutan pada telapak tangan kanan menjadi pengingat agar seseorang lebih siap menerima kesempatan yang datang.

Rezeki sering kali hadir melalui jalan yang tidak terduga dan memerlukan kesiapan untuk memanfaatkannya dengan baik.

2. Kedutan di Alis Kanan

Kedutan pada alis kanan dipercaya sebagai pertanda akan datangnya kabar menggembirakan.