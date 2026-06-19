8 Neptu Weton Ini Bakal Meraih Kekayaan dan Kesuksesan di Usia 50-70 Tahun, Tua Kaya Raya!

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, masa lanjut usia tidak selalu identik dengan penurunan produktivitas. Justru, bagi beberapa neptu weton, periode usia 50 hingga 70 tahun dipercaya menjadi waktu yang penuh peluang untuk meraih kemakmuran dan kesuksesan yang lebih besar.

Pada fase kehidupan ini, hasil dari kerja keras, pengalaman, ketekunan, dan usaha yang telah dilakukan selama bertahun-tahun diyakini mulai membuahkan hasil yang nyata. Karena itu, masa tua sering dianggap sebagai periode menikmati hasil perjuangan yang telah dibangun sejak usia muda.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa neptu weton disebut memiliki potensi mengalami peningkatan rezeki dan kestabilan hidup seiring bertambahnya usia. Hal ini menjadikan mereka sebagai gambaran bahwa keberhasilan dan kesejahteraan dapat datang pada waktu yang berbeda bagi setiap orang.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat delapan neptu weton yang dipercaya akan semakin makmur dan berpeluang meraih kekayaan serta kesuksesan pada usia 50 hingga 70 tahun menurut Primbon Jawa.

1. Neptu 9 Neptu ini terdapat pada hari lahir Minggu Wage dan Senin Legi. Mereka berada di bawah naungan lakuning angin yang mencerminkan sifat fleksibel dalam kehidupan.

Pemilik hari lahir ini dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dan memiliki kemampuan adaptasi tinggi dalam lingkungan sosial.

Mereka memiliki kepekaan dalam membaca suasana hati orang lain dan pandai berkomunikasi tanpa menyinggung perasaan lawan bicara.

Profesi yang cocok bagi mereka adalah bidang yang membutuhkan keterampilan sosial tinggi seperti pembicara publlik, marketing, atau pemimpin tim.

Menurut perhitungan Primbon Jawa dan tabel Pal Serrigati, pemilik hari lahir ini akan mengalami periode keemasan rezeki pada usia 60 hingga 66 tahun.