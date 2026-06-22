Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, kehati-hatian adalah kata kunci yang harus diikuti zodiak Leo. Leo mungkin terlibat dalam argumen yang tidak diinginkan dan tidak relevan dengan seseorang terdekat. Pandangan yang salah akan menciptakan kesalahpahaman.
Cobalah menjaga kejelasan dan komunikasi yang transparan untuk menghindari kesalahpahaman. Jangan terlibat dalam argumen orang lain dan menunjukkan kemarahan secara tiba-tiba kepada siapa pun. Hal itu tidak akan membantu Leo sama sekali.
Hari ini, zodiak Virgo perlu rileks dan menikmati hal-hal indah yang telah diciptakan di sekitar. Hubungan Virgo dengan orang lain akan menguntungkan, karena Virgo telah meletakkan fondasi yang kuat untuk kesuksesannya. Jangan lupa untuk memelihara hubungan dengan orang-orang terkasih, termasuk anggota keluarga dan teman-teman.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 22 Juni 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Habiskan waktu bersama teman-teman, karena kehidupan percintaan zodiak Leo sedang mengalami kemunduran saat ini. Terkait karir, ingatlah bahwa hanya tindakan nyata yang memungkinkan Leo untuk mencapai tujuan.
Sementara itu, cobalah untuk tetap tenang dan hindari menciptakan lebih banyak masalah. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.
Cinta Leo
Hari ini, Leo sedang ingin pergi menonton film bersama teman-teman, melepaskan penat, dan bersenang-senang. Hal ini mungkin karena kehidupan percintaan Leo sedang mengalami kemunduran saat ini. Inilah hari-hari yang menciptakan kenangan karena kegembiraan kecil yang dibawanya.
Karir Leo
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