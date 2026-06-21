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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 21 Juni 2026 | 16.09 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan untuk Leo 21 hingga 27 Juni 2026: Jaga Emosi dan Waspadai Tekanan dalam Pekerjaan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Foxy Fox) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com - Minggu ini, Leo diperkirakan akan menghadapi beberapa situasi yang dapat memicu kekhawatiran.

Berbagai tanggung jawab yang datang secara bersamaan berpotensi membuat Anda merasa terbebani dan lebih mudah terpancing emosi.

Oleh karena itu, kemampuan menjaga ketenangan menjadi hal yang sangat penting selama periode 21-27 Juni 2026.

Di tengah tekanan yang muncul, Leo disarankan untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap setiap masalah.

Mengendalikan emosi dan berpikir lebih tenang sebelum mengambil tindakan dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Sikap sabar dan bijaksana akan menjadi kunci untuk melewati minggu ini dengan lebih lancar.

Inilah ramalan lengkap zodiak Leo pada minggu ini 21-27 Juni 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam aspek karier, Leo kemungkinan akan menghadapi tantangan yang cukup menyita waktu dan energi.

Tuntutan pekerjaan yang meningkat membuat Anda sulit mendapatkan waktu untuk beristirahat dan bersantai.

Agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik, penting untuk menyusun jadwal secara teratur dan menentukan prioritas yang jelas.

Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat mengurangi tekanan sekaligus menyelesaikan tugas dengan lebih efektif.

2. Asmara

Kehidupan percintaan Leo minggu ini memerlukan pengendalian emosi yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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