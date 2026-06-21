Ramalan Zodiak Mingguan untuk Capricorn 21 hingga 27 Juni 2026: Waspadai Kekecewaan, Tetap Fokus Hadapi Tantangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Minggu ini, Capricorn diperkirakan akan menghadapi beberapa hambatan yang dapat menguji kesabaran dan ketahanan mental.
Ramalan Capricorn 21-27 Juni 2026 menunjukkan bahwa sejumlah rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga berpotensi menimbulkan rasa kecewa atau kekhawatiran.
Namun, jangan biarkan situasi tersebut mengurangi semangat Anda untuk terus melangkah maju.
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Di tengah berbagai tantangan yang muncul, Capricorn perlu mengandalkan perencanaan yang matang dan sikap yang lebih tenang dalam mengambil tindakan.
Keterlambatan dalam beberapa aktivitas mungkin sulit dihindari, tetapi dengan pengelolaan waktu yang baik dan fokus pada prioritas utama, berbagai kendala dapat diatasi secara bertahap.
1. Karier
Dalam dunia kerja, Capricorn berpotensi menghadapi situasi yang cukup menantang.
Tekanan atau kondisi yang kurang mendukung di lingkungan kerja dapat membuat Anda kehilangan motivasi dan kesulitan menyelesaikan tugas sesuai target yang telah ditentukan.
Meski demikian, penting untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak membiarkan rasa jenuh mengganggu produktivitas.
Menyusun jadwal kerja yang lebih teratur dapat membantu Anda menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih efektif.
2. Asmara
Kehidupan percintaan Capricorn minggu ini membutuhkan pengendalian emosi yang lebih baik.
Anda disarankan untuk tidak terlalu sensitif terhadap perkataan atau tindakan pasangan agar hubungan tetap berjalan harmonis.
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