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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 22 Juni 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini akan cukup menyenangkan, karena zodiak Libra memiliki kesempatan untuk memperkuat ikatan kasih sayang dengan keluarga. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang lebih baik daripada menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini akan membantu Libra menjauh dari stres dan merasa bahagia. 

Cobalah untuk menikmati momen dan setiap detik yang dihabiskan hari ini. Jangan khawatir tentang tekanan pekerjaan, karena hari ini adalah tentang kesenangan dan kegembiraan. Apa pun kewajibanmu, fokuslah pada orang-orang terkasih dan keluarga hari ini.

Zodiak Scorpio dapat menantikan awal yang baru dan menyenangkan. Masalah apa pun yang telah mengganggu di masa lalu, sekarang akan teratasi dan memberi rasa lega. Hari ini baik karena Scorpio akan melihat cahaya di ujung terowongan. 

Scorpio memiliki jawaban atas masalah apa pun yang telah dialami untuk waktu yang lama. Hal ini akan memberi Scorpio ketenangan dan kedamaian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 22 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra bisa menantikan momen-momen yang kebahagiaan dimana pasangan akan menjadi lebih penyayang. Terkait karir, tingkatkan ketekunan dan cobalah untuk tetap bersemangat untuk mewujudkan impian.

Sementara itu, berhati-hatilah agar emosi Libra tidak meledak di tempat kerja atau di tempat umum. Terkait keuangan, mengatur anggaran serta merencanakan keuangan akan membantu Libra mengelola uang dengan lebih baik.

Cinta Libra

Hari yang romantis dan menyenangkan akan segera tiba, karena pasangan Libra akan menjadi lebih penyayang. Nantikan momen-momen kebahagiaan saat pasangan mengungkapkan cinta dengan cara yang paling Libra inginkan.Hubungan asmara akan terasa menyenangkan jika Libra dan pasangan saling mendukung.

Editor: Candra Mega Sari
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