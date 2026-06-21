Makin Tua Makin Kaya Raya, 10 Weton Ini Sukses dan Sejahtera Seiring Bertambahnya Tambah Usia

Ilustrasi weton yang kaya raya di usia senja. (Magnific)
JawaPos.com - Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki perjalanan hidup yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Semakin matang dan berpengalaman, mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran, kesuksesan, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Orang-orang dengan weton tersebut kerap dikenal memiliki sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan. Pengalaman yang mereka kumpulkan dari waktu ke waktu menjadi bekal penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan memperkuat posisi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.
Keberhasilan yang diraih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keberuntungan, tetapi juga oleh ketekunan, kerja keras, serta karakter yang tangguh. Perpaduan antara pengalaman dan konsistensi inilah yang dipercaya mampu mengantarkan mereka menuju pencapaian yang lebih tinggi di masa depan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki potensi untuk semakin kaya, sukses, berjaya, dan hidup lebih makmur seiring bertambahnya usia menurut Primbon Jawa.
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1. Senin Wage
Pasaran Wage memiliki neptu 4 dan hari Senin berneptu 4, sehingga total neptunya 8 yang berada dalam naungan Dewa Wisnu. Orang dengan kelahiran di hari ini dianugerahi kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa.
Mereka dikenal memiliki ketajaman berpikir yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Setelah memasuki usia 40 tahun, kemampuan mereka dalam membangun jaringan bisnis semakin terasah, menciptakan berbagai peluang menguntungkan. Rejeki mereka terus mengalir deras seiring bertambahnya usia.
2. Kamis Legi
Weton ini memadukan neptu 8 dari Kamis dan neptu 5 dari Legi, berada di bawah naungan Batara Guru. Mereka memiliki kemampuan istimewa dalam melihat celah bisnis yang tidak terlihat oleh orang lain.
Naluri bisnis mereka sangat tajam dan jarang meleset dalam mengambil keputusan investasi. Pertambahan usia justru membuat mereka semakin bijaksana dalam mengambil keputusan finansial. Kematangan berpikir membuat keberuntungan finansial mereka terus meningkat.
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