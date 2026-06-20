3 Weton yang Rezekinya Baik di Tahun 2026, Bisa Naik Kelas Jadi Pemimpin Baik Dihormati dan Disegani

Ilustrasi weton yang diramalkan akan akan memiliki rezeki baik di tahun 2026 (Pexels)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon, setiap weton yang ada mempunyai keistimewaan dan kekurangannya masing-masing.
Dari hal itu, jalannya hidup yang bersangkutan juga akan sedikit banyak dipengaruhi oleh apa yang diyakini telah digariskan pada hidup masing-masing.
Di tahun 2026 ini, diramalkan akan ada segelintir orang yang punya rezeki baik di mana kebaikan yang datang berkaitan dengan harkat martabat seseorang.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan akan akan memiliki rezeki baik di tahun 2026 hingga bisa naik kelas dan jadi pemimpin baik yang dihormati dan disegani.
1. Weton Rabu Pahing
Dalam kepercayaan primbon, weton Rabu Pahing dianggap jadi salah satu weton yang paling bisa membuat perubahan.
Termasuk apa yang mungkin bisa mereka perbuat di tahun kuda api ini, saat merek diprediksi bisa mengubah nasibnya menjadi seorang pemimpin.
Baik pemimpin di tempat kerja atau lainnya, hal tersebut tidak datang berkat keberuntungan semata.
Kemauan untuk bersikap bijak, tenang dalam keadaan apa pun sehingga selalu bisa diandalkan jadi salah satu alasan mengapa mereka layak mendapatkan peran tersebut.
2. Weton Kamis Kliwon
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