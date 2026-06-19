Saldo Rekening Tak Pernah Kering, 5 Weton Ini Rezekinya Bakal Meledak Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter dan peruntungannya masing-masing, termasuk dalam hal rezeki dan kondisi keuangan. Di antara berbagai weton yang dikenal dalam tradisi Jawa, ada beberapa yang sering dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki yang melimpah.

Weton-weton tersebut dipercaya memiliki keberuntungan yang dapat mendukung kelancaran dalam mencari penghasilan, mengembangkan usaha, maupun memanfaatkan peluang yang datang. Karena itu, mereka sering dianggap memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Kepercayaan ini telah dikenal secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari budaya yang menarik perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang penasaran apakah wetonnya termasuk dalam kategori yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki rezeki melimpah dan peluang keuangan yang baik menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing Dalam perhitungan neptu Jawa, Rabu Pahing memiliki nilai 16 yang melambangkan kekuatan besar dalam menarik kesejahteraan ekonomi.

Individu yang terlahir pada hari dan pasaran ini umumnya dianugerahi pemikiran tajam dan kemampuan strategis yang luar biasa.

Mereka memiliki kepandaian alami dalam mengidentifikasi peluang yang tidak terlihat oleh orang lain.

Karakter wirausaha sering melekat pada orang Rabu Pahing, menjadikan mereka sosok pengusaha sukses atau pemimpin yang disegani.

Energi spiritual yang kuat turut menyertai mereka, menciptakan aura keberuntungan yang mendukung perkembangan usaha.