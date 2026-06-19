Orang Tuanya Bahagia, Ini 5 Weton Sakti Sang Pembawa Rezeki Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki energi spiritual yang kuat dan daya tarik tersendiri dalam urusan rezeki. Weton ini sering dianggap membawa keberuntungan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya.

Pemilik weton tersebut diyakini lebih mudah mendapatkan peluang dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun usaha. Karena itu, mereka sering dianggap selalu berada dalam situasi yang mendukung untuk meraih penghasilan dan kemakmuran.

Selain itu, keberadaan mereka juga dipercaya memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar, sehingga sering disebut sebagai pembawa rezeki bagi keluarga. Hal inilah yang membuat weton tersebut dianggap istimewa dalam kepercayaan Primbon Jawa.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang dikenal sebagai “sakti” karena dipercaya membawa rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing Weton Minggu Pahing dikenal sebagai weton yang melahirkan individu dengan mental baja dan ketahanan luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.

Para pemilik weton ini memiliki visi yang jauh ke depan dan tidak mudah goyah meskipun dihadapkan pada tantangan berat dalam kehidupan.

Dalam catatan sejarah, banyak tokoh besar dan inspiratif yang lahir dengan weton Minggu Pahing, hingga membuatnya sering disebut sebagai weton para pejuang sejati.

Tantangan dan rintangan tidak membuat mereka mundur, justru menjadi bahan bakar untuk terus maju dan mencapai impian yang diinginkan.

Tekad kuat menjadi senjata utama para pemilik weton ini, membuat mereka gigih dalam belajar, bekerja, hingga akhirnya mampu menjadi sosok pemimpin yang dihormati oleh banyak orang.