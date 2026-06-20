9 Weton Sering Kena Tipu Tapi Akhirnya Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebutkan ada sepuluh weton yang perjalanan hidupnya sering kena tipu sebelum akhirnya menjadi kaya raya.

Kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi setiap penipuan inilah yang justru mempercepat datangnya kekayaan bagi kesepuluh weton ini.

Menurut primbon Jawa, apa yang hilang akibat penipuan selalu diganti berlipat-lipat oleh keberuntungan yang berpihak pada mereka.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (20/6), berikut sembilan weton yang sering kena tipu namun diramalkan akan cepat kaya raya dalam perjalanan hidupnya.

1. Minggu Legi

Weton Minggu Legi dikenal sebagai pribadi yang pemurah, baik hati, dan selalu terdepan dalam memberikan bantuan kepada sesama.

Sifat tekun dan pantang menyerah dalam berusaha menjadi kekuatan utama weton ini dalam meraih kesuksesan hidupnya.

Namun sifat mudah percaya pada orang lain kerap menjadi celah yang membuat weton ini sering jatuh ke dalam perangkap penipuan.

2. Minggu Pahing