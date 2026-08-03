Hobi Belanja dan Liburan, 7 Zodiak Ini Disebut Paling Boros Soal Uang

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengelola keuangan. Ada yang sangat berhati-hati saat membelanjakan uang, tetapi ada pula yang lebih memilih menikmati hasil kerja kerasnya tanpa terlalu memikirkan tabungan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kecenderungan lebih konsumtif. Mereka mudah tergoda oleh barang-barang menarik, pengalaman baru, atau gaya hidup yang memberikan kepuasan sesaat. Jika tidak disertai pengelolaan keuangan yang baik, kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan masalah finansial di kemudian hari.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh zodiak yang sering dikaitkan dengan sifat boros dan gemar mengeluarkan uang untuk berbagai kesenangan.

1. Leo Leo dikenal menyukai gaya hidup yang mewah dan penuh kemewahan. Mereka senang menikmati barang berkualitas serta tidak ragu mengeluarkan uang demi tampil percaya diri.

Selain gemar memanjakan diri sendiri, Leo juga kerap menghabiskan uang untuk membahagiakan orang-orang terdekat. Keinginan tampil menonjol terkadang membuat pengeluaran mereka menjadi lebih besar dari yang direncanakan.

2. Libra Libra memiliki selera tinggi terhadap keindahan dan kualitas. Mereka mudah tertarik pada produk yang memiliki desain menarik atau memberikan kesan elegan.

Kecintaan terhadap estetika sering membuat Libra rela mengeluarkan biaya lebih demi mendapatkan barang yang diinginkan. Jika tidak dikendalikan, kebiasaan tersebut dapat mengganggu keseimbangan keuangan.

3. Cancer Cancer sering mengambil keputusan finansial berdasarkan perasaan. Ketika sedang sedih atau ingin menghibur diri, mereka cenderung membeli sesuatu agar suasana hati menjadi lebih baik.

Selain itu, sifat penyayang membuat Cancer tidak segan mengeluarkan uang untuk keluarga maupun orang-orang yang dicintai. Meski dilakukan dengan niat baik, kebiasaan ini bisa membuat pengeluaran membengkak.