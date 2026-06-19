Selain Kaya Raya, 7 Weton Ini Penuh Wibawa dan Disegani Banyak Orang

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang memancarkan kewibawaan secara alami. Orang dengan weton tersebut sering dianggap mampu mendapatkan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya karena sikap, kepribadian, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Selain dikenal berwibawa, weton-weton ini juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan pencapaian materi. Karena itu, mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melalui usaha dan kesempatan yang datang.

Perpaduan antara kewibawaan dan keberuntungan membuat pemilik weton ini sering menjadi sosok yang diperhatikan serta dihormati dalam pergaulan maupun lingkungan kerja. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, mereka dianggap memiliki potensi untuk menjalani kehidupan yang lebih mapan dan berpengaruh.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya disegani banyak orang karena memiliki wibawa kuat serta berpeluang meraih kemakmuran dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Pon Mereka yang lahir pada Jumat Pon dikaruniai bakat sosial yang luar biasa. Kemampuan mereka menjalin hubungan dengan berbagai kalangan menjadi kunci utama kesuksesan finansial.

Kepribadian yang ramah dan supel membuat mereka sering menjadi pusat perhatian dalam lingkaran sosial.

Rezeki biasanya mengalir dari relasi dan jaringan pertemanan yang luas dan beragam. Peluang bisnis dan proyek kolaboratif sering datang dari koneksi yang mereka jalin dengan baik.

Dengan neptu 13 (Jumat bernilai 6 dan Pon bernilai 7), energi mereka berada di bawah naungan yang mendukung kemampuan berjejaring.

Menjaga silaturahmi menjadi kunci penting bagi pemilik kombinasi ini. Orang Jumat Pon cenderung memiliki magnet sosial yang membuat orang lain nyaman berada di sekitar mereka.