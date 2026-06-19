Selain Kaya Raya, 7 Weton Ini Penuh Wibawa dan Disegani Banyak Orang

Ilustrasi Weton Paling Berwibawa (photogenia/freepik)
JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang memancarkan kewibawaan secara alami. Orang dengan weton tersebut sering dianggap mampu mendapatkan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya karena sikap, kepribadian, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.
Selain dikenal berwibawa, weton-weton ini juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan pencapaian materi. Karena itu, mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melalui usaha dan kesempatan yang datang.
Perpaduan antara kewibawaan dan keberuntungan membuat pemilik weton ini sering menjadi sosok yang diperhatikan serta dihormati dalam pergaulan maupun lingkungan kerja. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, mereka dianggap memiliki potensi untuk menjalani kehidupan yang lebih mapan dan berpengaruh.
Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya disegani banyak orang karena memiliki wibawa kuat serta berpeluang meraih kemakmuran dan kekayaan menurut Primbon Jawa.
Baca Juga:8 Neptu Weton Ini Bakal Meraih Kekayaan dan Kesuksesan di Usia 50-70 Tahun, Tua Kaya Raya!
Mereka yang lahir pada Jumat Pon dikaruniai bakat sosial yang luar biasa. Kemampuan mereka menjalin hubungan dengan berbagai kalangan menjadi kunci utama kesuksesan finansial.
Kepribadian yang ramah dan supel membuat mereka sering menjadi pusat perhatian dalam lingkaran sosial.
Rezeki biasanya mengalir dari relasi dan jaringan pertemanan yang luas dan beragam. Peluang bisnis dan proyek kolaboratif sering datang dari koneksi yang mereka jalin dengan baik.
Dengan neptu 13 (Jumat bernilai 6 dan Pon bernilai 7), energi mereka berada di bawah naungan yang mendukung kemampuan berjejaring.
Menjaga silaturahmi menjadi kunci penting bagi pemilik kombinasi ini. Orang Jumat Pon cenderung memiliki magnet sosial yang membuat orang lain nyaman berada di sekitar mereka.
Teman lama yang tiba-tiba muncul kembali sering membawa peluang emas yang tak terduga.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa