Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.35 WIB

Si Paling Beruntung! 7 Weton Ini Disebut Memiliki Potensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Weton sultan yang paling kaya dan berlimpah harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton sultan yang paling kaya dan berlimpah harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Beberapa weton dipercaya memiliki energi positif yang berkaitan dengan rezeki, kepemimpinan, serta kemampuan dalam mengelola kehidupan finansial. Karena itu, pemilik weton tertentu kerap disebut sebagai “weton sultan” karena diyakini memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran.

Menurut kepercayaan tersebut, mereka yang memiliki weton ini dianggap mempunyai karakter seperti pekerja keras, pandai membaca peluang, memiliki jiwa pemimpin, dan mampu membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage – Sosok Tekun yang Pantang Menyerah

Pemilik weton Minggu Wage dipercaya memiliki karakter kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dengan nilai neptu yang cukup besar dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi.

Mereka dikenal mampu bertahan dalam kondisi sulit dan terus berusaha mencapai tujuan yang diinginkan.

Sifat ulet, konsisten, serta dedikasi yang kuat dipercaya menjadi modal utama bagi Minggu Wage dalam membangun kesuksesan finansial.

2. Senin Pahing – Cerdas dan Pandai Melihat Peluang

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Tak Harus Kaya Raya, Ini 4 Tanda Kamu Sudah Mencapai Kesuksesan Sejati - Image
Lifestyle

Tak Harus Kaya Raya, Ini 4 Tanda Kamu Sudah Mencapai Kesuksesan Sejati

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.33 WIB

Sulit Jatuh Miskin! 10 Weton Ini Ditakdirkan Kaya Raya, Sukses Hingga Finansial Selalu Stabil - Image
Zodiak

Sulit Jatuh Miskin! 10 Weton Ini Ditakdirkan Kaya Raya, Sukses Hingga Finansial Selalu Stabil

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.47 WIB

Jago Cari Peluang, 4 Shio Ini Punya Bakat Alami Menjadi Kaya - Image
Zodiak

Jago Cari Peluang, 4 Shio Ini Punya Bakat Alami Menjadi Kaya

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.43 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore