Si Paling Beruntung! 7 Weton Ini Disebut Memiliki Potensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Beberapa weton dipercaya memiliki energi positif yang berkaitan dengan rezeki, kepemimpinan, serta kemampuan dalam mengelola kehidupan finansial. Karena itu, pemilik weton tertentu kerap disebut sebagai “weton sultan” karena diyakini memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran.

Menurut kepercayaan tersebut, mereka yang memiliki weton ini dianggap mempunyai karakter seperti pekerja keras, pandai membaca peluang, memiliki jiwa pemimpin, dan mampu membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage – Sosok Tekun yang Pantang Menyerah

Pemilik weton Minggu Wage dipercaya memiliki karakter kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dengan nilai neptu yang cukup besar dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi.

Mereka dikenal mampu bertahan dalam kondisi sulit dan terus berusaha mencapai tujuan yang diinginkan.

Sifat ulet, konsisten, serta dedikasi yang kuat dipercaya menjadi modal utama bagi Minggu Wage dalam membangun kesuksesan finansial.