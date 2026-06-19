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Leni Setya Wati
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.46 WIB

Selalu Diremehkan, 4 Zodiak Ini Berhasil Buktikan pada Orang-orang yang Menghinanya

seseorang yang berhasil setelah diremehkan./Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Zodiak tertentu sering diabaikan, diberi label sebagai orang yang lemah lembut atau rendah hati.

Orang-orang berpikir zodiak mereka terlalu lembut, terlalu berorientasi pada detail, atau terlalu acuh tak acuh untuk membuat perubahan.

Namun, berulang kali tanda-tanda ini kembali berayun, melebihi harapan dengan cara yang membuat semua orang terdiam.

Seperti dikutip dari laman My Inner Creative, berikut empat tanda zodiak yang sering diremehkan, tetapi akhirnya membuktikan bahwa semua orang salah.

1. Cancer

Banyak orang yang meremehkan Cancer sebagai orang rumahan yang terlalu emosional dan lebih suka menangis daripada menghadapi dunia.

Mudah untuk melihat bagaimana aura mengasuh zodiak ini ditafsirkan sebagai kelemahan. Namun, jika Anda pernah bertemu Cancer yang gigih, Anda tahu kedalaman emosi mereka memicu keuletan yang istimewa.

Bayangkan seorang teman yang mendengarkan semua masalah orang, memberikan nasihat yang bijaksana, dan mampu menjaga kedamaian dalam kelompok teman yang kacau.

Itulah energi khas Cancer. Namun, di balik penampilan luarnya yang manis, tersembunyi sifat keras kepala.

Cancer tidak hanya berempati, mereka menyerap pengalaman dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan.

Saat tiba saatnya untuk membela diri atau orang yang mereka cintai, mereka melepaskan tekad yang hampir mustahil untuk dipatahkan.

2. Virgo

Virgo sering dicap sebagai orang yang selalu khawatir dan suka mengkritik. Mereka bisa terobsesi dengan detail.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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