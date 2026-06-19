5 Weton Ini Mampu Menarik Rezeki dari Langit dan Energinya Pembawa Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Jawa kuno, setiap manusia lahir membawa energi, salah satunya energi keberuntungan.
Hari lahirmu bukan hanya angka di kalender, tapi tanda spiritual yang merekam nasib, karakter, jodoh, dan termasuk pintu-pintu rezeki.
Beberapa weton menurut para sesepuh dan ahli primbon, mereka diyakini memiliki pancaran energi yang didoakan langsung oleh langit.
Mereka yang lahir di weton ini konon memiliki aura penarik kekayaan, dipermudah dalam segala urusan dan lebih sering dibantu oleh tangan-tangan tak terlihat.
Dilansir dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, berikut lima weton penarik rezeki langit dan pembawa energi keberuntungan.
1. Senin Legi
Mereka yang lahir di Senin Legi punya karakter seperti air tenang yang menghanyutkan. Tidak neko-neko, tapi rezekinya jalan terus.
Dalam perhitungan neptu Jawa, Senin (4) dan Legi (5), jadi total 9. Ini termasuk angka keramat dalam spiritual Jawa, lambang kecukupan dan keberkahan.
Uniknya, mereka sering tidak sadar jika hidupnya dipenuhi banyak keberuntungan seperti rezeki, ditawari proyek tanpa mencari, dikasih jalan keluar saat kepepet, bahkan sering diloloskan dari musibah ekonomi.
Ciri khas: pandai menabung, hemat, dan sering dapat uang nyasar. Kelemahan: mudah khawatir, terlalu banyak mikir sampai rezeki harus ditarik paksa.
2. Kamis Wage
Lahir di Kamis Wage bagaikan dilahirkan dengan lampu sorot keberuntungan. Neptu dari weton ini adalah Kamis (8) dan Wage (4), jadi total 12.
Angka spiritual ini sering dikaitkan dengan pembuka jalan rezeki, orangnya supel, ramah, dan punya hati yang ringan menolong. Saking seringnya membantu orang, langit pun ikut membantu balik.
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