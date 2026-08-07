Bukan Sekadar Keberuntungan, Ini 5 Weton yang Dipercaya Mudah Menarik Rezeki

Ilustrasi weton yang paling cepat kaya karena pekerja keras (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton sering kali dikaitkan dengan karakter, kepribadian, hingga perjalanan rezeki seseorang.
Sejak dahulu, sebagian masyarakat menggunakan perhitungan weton sebagai salah satu cara membaca kecenderungan sifat seseorang, termasuk peluang dalam kehidupan ekonomi dan masa depan.
Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dianggap memiliki energi positif dalam urusan finansial. Mereka dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan, seperti kecerdasan, kemampuan membaca peluang, serta kegigihan dalam bekerja.
Namun, weton bukanlah penentu mutlak kehidupan seseorang. Keberhasilan tetap bergantung pada usaha, doa, kemampuan mengembangkan diri, dan keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.
Dilansir JawaPos.com dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut beberapa weton yang dipercaya memiliki potensi besar dalam menarik rezeki.
Pemilik weton Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pola pikir cepat dan kemampuan analisis yang baik.
Mereka dinilai mampu melihat peluang di tengah situasi yang sulit serta memiliki kecenderungan untuk mencari solusi dibanding hanya mengeluhkan masalah.
Sifat aktif dan tidak suka berpangku tangan membuat mereka sering bergerak lebih dahulu ketika melihat kesempatan.
Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kecerdasan tersebut perlu disertai ketekunan, kesabaran, serta kemauan untuk terus belajar agar hasil yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang.
Weton Kamis Wage dipercaya memiliki kelebihan dalam membangun komunikasi dan hubungan dengan orang lain.
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