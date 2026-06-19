Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.34 WIB

Selalu Ada Jalan, 8 Weton Beruntung Ini Dilimpahi Rezeki Deras Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi pembawa rezeki deras (Freepik) - Image

Ilustrasi pembawa rezeki deras (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton dianggap memiliki peran penting dalam membentuk perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal rezeki dan keberuntungan. Setiap kombinasi hari dan pasaran diyakini membawa pengaruh yang berbeda bagi pemiliknya.

Beberapa weton dipercaya memiliki tingkat keberuntungan yang lebih tinggi karena sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dari berbagai sumber. Pemilik weton ini kerap dianggap lebih mudah mendapatkan peluang dalam mencari nafkah maupun mengembangkan usaha.

Tidak hanya itu, dalam situasi sulit sekalipun, jalan keluar sering kali diyakini muncul secara tidak terduga. Hal ini membuat mereka sering dipandang sebagai pribadi yang memiliki “hoki” kuat dalam hidupnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Gading Tunggal, terdapat delapan weton yang disebut memiliki keberuntungan besar serta aliran rezeki yang lancar menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage

Pribadi kelahiran Senin Wage terkenal memiliki semangat juang tinggi terutama dalam upaya mencari nafkah dan meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Mereka bukanlah tipe yang bergantung pada keberuntungan, melainkan lebih meyakini kekuatan usaha konsisten dan kesabaran dalam menjalani proses kehidupan.

Ketekuanan dan sikap pantang menyerah menjadi kunci utama yang mengantarkan mereka pada kesuksesan dalam hidup.

Di balik kegigihan tersebut, mereka dianugerahi jiwa analitis yang tajam, mampu mempertimbangkan segala aspek dengan matang sebelum mengambil keputusan penting.

Kekuatan terbesar dari kelahiran Senin Wage adalah ketahanan mereka menghadapi tekanan; semakin berat tantangan, semakin besar pula energi yang mereka kerahkan untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Selasa Legi

Kelahiran Selasa Legi sering dipandang sebagai salah satu neptu yang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Frasa Ini Terasa 'Normal' Bagi Anda, Mungkin Lebih Beruntung daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Frasa Ini Terasa 'Normal' Bagi Anda, Mungkin Lebih Beruntung daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.08 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 16 Juni 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Posisi Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 16 Juni 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Posisi Berapa?

Selasa, 16 Juni 2026 | 02.26 WIB

Sudah Garisan Takdir, 6 Bulan Kelahiran Ini Sering Beruntung dan Sukses - Image
Zodiak

Sudah Garisan Takdir, 6 Bulan Kelahiran Ini Sering Beruntung dan Sukses

Senin, 15 Juni 2026 | 16.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore